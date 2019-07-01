Тысячи москвичей зарегистрировали право собственности на жилье по реновации

Зарегистрировано право собственности на квартиры первой тысячи горожан по программе реновации жилфонда за весь период реализации программы реновации в Северном округе столицы. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.
— Права зарегистрированы на основании заключенных договоров, предусматривающих переход права собственности между гражданами и Департаментом городского имущества либо Фондом реновации, — говорится в сообщении.
По словам руководителя столичного управления Росреестра, права на новое жилье могут на основании одного и того же договора возникать как у одного, так и у нескольких человек одновременно. Право собственности каждого регистрируется отдельно.
Сегодня на госрегистрацию передано еще 17 пакетов документов на жилые помещения в новостройках на севере Москвы, сообщает агентство «Москва».
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