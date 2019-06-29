Более 15 тысяч москвичей переедут в рамках программы реновации в 2020 году
Более 15 тысяч жителей столицы переедут в новые дома в рамках программы реновации в 2020 году, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он отметил, что на данный момент в рамках программы в процессе переезда находятся около 5 тысяч москвичей. А по итогам года их общее количество составит более 12 тысяч.
В настоящее время в эксплуатацию уже введены 43 дома, более 100 домов строятся и еще около 50 находятся на стадии проектирования.
Кроме того, Хуснуллин заявил, что программа реновации является ключевым инфраструктурным проектом.
— Аналогов программе реновации по масштабности, социальному посылу нет ни в одной стране. Речь идет об улучшении жилищных условий миллиона москвичей, — приводит слова заммэра агентство «Москва».
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