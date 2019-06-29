Строительство юго-западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году
Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить в 2021 году, рассказывает пресс-служба московского Стройкомплекса, ссылаясь на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Отмечается, что длина юго-западного участка составит 4,6 километра и будет включать в себя станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». По словам заммэра, станции прокладывают с помощью пяти проходческих комплексов китайского подрядчика — компании CRCC.
Завершить работы по данному участку планируется в 2021 году. На данный момент в зоне строительства станций в полном объеме выполнена прокладка инженерных коммуникаций. Кроме того, завершены работы по разработке и укреплению станционных котлованов.
— Ведется сооружение основных конструкций будущих станций, — цитирует Хуснуллина агентство «Москва».
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