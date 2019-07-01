Не семья, а золото: как дружба привела к 60-летнему юбилею совместной жизни

Праздновать его в нашей стране начали не так давно, с 2008 года. История же семьи наших родителей Виктора Николаевича и Софии Вольфовны Леоновых гораздо старше этого замечательного праздника: они поженились 11 июля 1959 года, и скоро мы будет поздравлять их с 60-летием совместной жизни.

А познакомились Виктор и София еще в юности: жили в одном дворе на Таганке, дружили... Поженились, когда Виктору исполнилось 22 года, Софии — 24 . Там же, на Таганке, в маленьком полуподвале, начиналась жизнь молодой семьи Леоновых: с печкой, без горячей воды...

Виктор Николаевич и София Вольфовна вместе пережили немало радостей и трудностей, вырастили двоих дочерей, двоих внуков, сейчас подрастает их правнучка.

Хирург по профессии, Виктор Николаевич Леонов много лет проработал в клинике Первого московского мединститута, в которой когда-то лечились люди со всего Советского Союза.

Нередко случалось так, что родственникам больных негде было остановиться в Москве. И доктор Леонов приводил их к себе домой, где люди нередко жили не день, не два и не три, а неделями...

Согласитесь, не всякая женщина согласится пустить в свой дом совершенно чужих людей. А София Вольфовна всегда принимала их, потому что понимала мужа.

Виктор Николаевич работал и оперировал до 77 лет! А его супруга работала инженером-связистом, но когда мужа командировали на работу в Алжир, не раздумывая поехала за ним с дочками: старшей, Маше, тогда было пять лет, а Лене — всего лишь девять месяцев.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра София и Виктор вскоре после свадьбы, фото 1959 года Фото: Личный архив

Впрочем, мы всегда держались вместе: в повседневной жизни, на отдыхе... Что касается отдыха, то глава семьи проводил его активно — в байдарочных походах, а любимые девочки — жена и дочки — много лет сопровождали его в этих походах. Обе дочери закончили МГУ. Мария стала учителем русского языка и литературы, Елена выбрала профессию ученого-археолога.

Выросли и внуки Леоновых: Никита стал музыкантом-трубачом, Глафира — географом. Бабушке и дедушке есть о чем рассказать им: о военном детстве, об освоении целины, о командировках на Байконур, об удивительных людях, с которыми приходилось встречаться в жизни. Скоро в школу пойдет семилетняя правнучка Леоновых Ульяна. А семья по-прежнему старается держаться вместе, приходя в теплый дом Виктора Николаевича и Софии Вольфовны.

Вот и 11 июля мы соберемся, чтобы поздравить наших дорогих родителей, любимых дедушку и бабушку с бриллиантовой свадьбой — 60-летием совместной жизни — и пожелать им здоровья и долгих лет жизни.

Дети и внуки Леоновых

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