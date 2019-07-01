Эксперты оценили перспективы российских игроков на Уимблдоне
Теннисистки Анна Чакветадзе и Мария Кириленко оценили перспективы выступления российских спортсменов на Уимблдоне.
Турнир стартует 1 июля, Россию на соревнованиях представят 14 игроков, 11 из них — женщины.
Анна Чакветадзе отметила, что российские теннисисты давно не добиваются больших успехов на турнирах, проходящих на травяном покрытии. Тем не менее, по ее словам, хорошо показать себя могут Хачанов и Медведев. Может хорошо выступить и Мария Шарапова, но непонятно, в какой форме находится спортсменка сейчас.
Мария Кириленко поддержала эту точку зрения. Также она отметила, что Уимблдон для всех теннисистов очень важный турнир и на него все настраиваются «по-особенному», передает Newinform.
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