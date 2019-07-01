Минфин призвал жестко ограничить выдачу кредитов
Долговая нагрузка россиян переходит критический уровень и становится серьезной социальной проблемой, поэтому потребительское кредитование в стране следует жестко ограничивать. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Он назвал сложившуюся сегодня ситуацию на рынке потребительского кредитования напряженной.
— Этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, — сказал Моисеев. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что перекос в сфере потребительского кредитования несет риски для экономики страны, что может привести к рецессии в 2021 году.
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