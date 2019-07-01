Полицейский погиб во время нападения на пост в Чечне
• 15:50 • 1 июля 2019
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Нападавший ликвидирован
Фото: Следственный комитет РФ
В результате нападения на пост полиции на окраине Бамута в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Инцидент произошел в районе 14:00 на контрольно-заградительном посту № 4 в Ачхой-Мартановском районе республики.
— Неизвестный подошел к сотруднику ВОГОиП МВД России и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату, — рассказали в ведомстве.
Нападавший был ликвидирован ответным огнем, передает ТАСС.
Напомним: в мае четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного.
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