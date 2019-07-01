Медведев пригрозил наказывать компании, повышающие цены на бензин
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 1 июля, заявил, что нефтяные компании, повышающие цены на бензин в отсутствие ценовых соглашений, будут нести наказание. Об этом глава российского правительства заявил во время встречи с вице-премьерами.
— Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, — сказал Медведев. Его слова приводит ТАСС.
В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак выразил надежду на то, что в четверг, 4 июля, правительство одобрит законопроект, благодаря которому цены на топливо удастся сдержать, сообщает РИА Новости.
Напомним, что в России до конца июня действовало соглашение правительства и нефтяных компаний о заморозке цен на топливо.
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