Стали известны подробности о взрыве на Кипре
• 16:10 • 1 июля 2019
Поделиться:
0
doc76165z2guc1113dkcgyc
На кадрах видно, что на месте инцидента с неопознанным объектом разгорелся серьезный пожар
Фото: Скриншот с видео https://www.facebook.com/kbasat/videos/10217563426611073/
Видео с места взрыва на Кипре опубликовали в Сети. На кадрах видно, что на месте инцидента с неопознанным объектом разгорелся серьезный пожар.
Ранее сообщалось, что сильные взрывы были слышны в столице Кипра — Никосии, а также на юге острова. Отмечается, что в результате ни один человек не пострадал.
Вероятнее всего, взрыв произошел из-за падения военного объекта. Об этом сообщил президент Северного Кипра Мустафа Акынджы, пишет РИА Новости.
Читайте также: В Сети появились кадры «огненного» ЧП с истребителем
Теги:
16:511 июля 2019
16:471 июля 2019
16:231 июля 2019
16:101 июля 2019
15:571 июля 2019
15:501 июля 2019
15:351 июля 2019
15:171 июля 2019
15:141 июля 2019
15:141 июля 2019
14:201 июля 2019
14:201 июля 2019
13:541 июля 2019
13:341 июля 2019
13:311 июля 2019
13:311 июля 2019
13:201 июля 2019
12:591 июля 2019
12:521 июля 2019
12:491 июля 2019
12:241 июля 2019
12:121 июля 2019
12:101 июля 2019
12:041 июля 2019
11:521 июля 2019
11:461 июля 2019
11:451 июля 2019
11:151 июля 2019
11:101 июля 2019
11:061 июля 2019
10:511 июля 2019
10:361 июля 2019
10:011 июля 2019
09:561 июля 2019
09:561 июля 2019
09:311 июля 2019
09:281 июля 2019
08:541 июля 2019
08:431 июля 2019
08:381 июля 2019
08:191 июля 2019
08:041 июля 2019
07:531 июля 2019
07:261 июля 2019
06:541 июля 2019
06:141 июля 2019
05:541 июля 2019
05:351 июля 2019
05:201 июля 2019
04:311 июля 2019
04:111 июля 2019
03:531 июля 2019
03:341 июля 2019
02:311 июля 2019
01:351 июля 2019