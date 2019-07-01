«Зенит» намерен предложить Дзюбе новый контракт
• 16:19 • 1 июля 2019
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За «Зенит» Артем Дзюба выступает с 2015 года
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Футбольный клуб «Зенит» собирается предложить нападающему Артему Дзюбе новый контракт, сообщает ФАН.
Новое соглашение планируется подписать до конца лета. Клуб планирует предложить двухлетнее соглашение с увеличением бонусной части.
Ранее в СМИ появилась информация, что сам Дзюба хотел бы продолжить выступления за иностранный клуб.
За «Зенит» футболист выступает с 2015 года. Он провел 139 матчей, забил 52 мяча. Контракт футболиста с питерским клубом истекает летом 2019 года.
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