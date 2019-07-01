Cкончался отец Николая Баскова

Стало известно, что скончался отец российского певца Николая Баскова. Виктору Владимировичу было 67 лет, в последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

Сообщается, что Николай узнал о случившемся, будучи в Минске, практически перед выступлением на «Европейских молодежных играх».

На семейное горе Баскова тут же откликнулись его коллеги. Один из них — Владимир Винокур.

В своем профиле Instagram он написал слова соболезнования под фотографией семьи Басковых.

— Дорогие Леночка и Николай! Выражаю Вам соболезнования, от меня и всей моей семьи,по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца — настоящего полковника! Скорблю вместе с Вами! Держитесь — друзья! — написал Винокур.

Пользователи социальной сети моментально отреагировали на пост и присоединились к словам Винокура в поддержку Баскова.

Не так давно репертуар Баскова заметно изменился. Он стал все чаще выпускать песни с религиозным подтекстом и признался, что с возрастом пришел к вере. Об этом сообщает StarHit.