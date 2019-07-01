Эксперт: «Краснодар» под руководством Мусаева еще прибавит
• 17:10 • 1 июля 2019
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Борис Хигир отметил отличные тренерские качества Мурада Мусаева
Фото: Скриншот с видео
В прошлом сезоне «Краснодар» занял в чемпионате России третье место. По мнению Психолога Бориса Хигира, команда может добиться и большего под руководством тренера Мурада Мусаева.
По мнению эксперта, несмотря на молодость, Мусаев отлично руководит командой
— Очень порядочный – никогда не предаст и не подставит. Поэтому игроки за него в огонь и в воду, — пояснил эксперт в комментарии argumenti.ru.
По мнению психолога, Мусаев много анализирует, делает выводы из поражений, а от игроков требует порядка и дисциплины.
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