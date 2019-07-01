Вахтанг Кикабидзе поддержал Нино Катамадзе, отказавшуюся выступать в России
Актер Вахтанг Кикабидзе выразил поддержку грузинской певице Нино Катамадзе, отказавшейся от выступлений в России.
Ранее Катамадзе написала в социальной сети о том, что поддерживает протестующих в Грузии, а ее выступление в Москве на фестивале «Усадьба Jazz» было последним в России. Позже она удалила свой пост.
— Я выражаю полную поддержку ее решению, — заявил Вахтанг Кикабидзе. Его слова приводит РИА Новости.
В 2008 году Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также от отказался от врученного российским президентом ордена Дружбы народов, после чего в больше не приезжал в Россию.
Нино Катамадзе — грузинская джазовая певица и композитор.
Напомним, с 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву. Она также назвала Россию врагом и оккупантом. Президент России Владимир Путин подписал указ о временной приостановке с 8 июля авиасообщения с Грузией.
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