Выставка Айвазовкого открылась в Кронштадте
• 18:11 • 1 июля 2019
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Посетить выставку можно до 1 сентября
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
В Кронштадте открылась выставка с ранними, редкими работами великого мариниста Ивана Айвазовского, передает «МИР 24».
Посетители экспозиции смогут увидеть 35 работ из собраний «Петергофа», Военно-морского и Русского музеев. Еще 15 картин были переданы для выставки частными коллекционерами. Большинство картин посвящены Кронштадту.
— Северная точка и Кронштадт в частности — это старт, это очень важный период для художника, — пояснила куратор выставки Мария Гадас.
Гости выставки также могут увидеть серию графических рисунков.
Посетить экспозицию можно до 1 сентября.
Источник: mir24.tv
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