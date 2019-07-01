Предложение России по морякам отвергли на Украине
Предложенный Россией вариант решения проблемы с украинскими моряками является неприемлемым, однако в процессе переговоров страны могут найти компромисс. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.
— Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан на Украину, — отметил он.
Богдан подчеркнул, что «Крым — это Украина» и Киев не намерен обсуждать другие мнения о юрисдикции полуострова, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
Напомним, украинские моряки находятся под арестом в России в результате инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить моряков.
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