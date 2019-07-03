Организатор «Нашествия»: Москва «безбашенная» в хорошем смысле слова

Очередной рок-фестиваль «Нашествие» состоится с 19 по 21 июля в Большом Завидове. Это — полтора часа на электричке в сторону Санкт-Петербурга или час по новой трассе М11. На фестивале выступят настоящие легенды российского рока, а также молодые и талантливые исполнители.

«Ленинград», Глеб Самойлов, «Ночные Снайперы», «Би-2», «Мумий Тролль», Александр Ф. Скляр, «СерьГа», Вадим Самойлов, «Аквариум», Светлана Сурганова, «Пикник», ДДТ, Lumen, Гарик Сукачев, «Алиса», «Калинов мост», «Несчастный случай», «Альянс», Ольга Кормухина и Алексей Белов, Горшенев, Animal ДжаZ, «Чиж & Co», «Наив», Вячеслав Бутусов, «Пилот», «Браво», «Сплин», «Черный Обелиск», Найк Борзов, Дельфин — вот далеко не полный перечень музыкантов, которые выступят на фестивале в этом году.

Накануне рок-фестиваля корреспондент «ВМ» посетил бар «Концерт» на Пятницкой, откуда временно вещает утреннее шоу «Подъемники» на «Нашем радио». Программный директор радио Анастасия Рогожникова ответила на вопросы о фестивале.

— Почему сейчас вы ведете радиопередачу из бара?

— Первый опыт выездной студии «Подъемников» у нас случился в прошлом году в Санкт-Петербурге. Потом наши ведущие также приезжали в Керчь. А в этом году мы решили провести эфиры утреннего шоу в Москве как раз накануне фестиваля! Мы ведь раньше этого не делали. Центр Москвы! Гости, как всегда, интересные, много увлекательных историй. Это здорово.

До конца недели из бара на Пятницкой мы еще раз расскажем про наш фестиваль, поделимся секретами этого года. Кроме того, мы хотим просто поговорить, вспомнить, как проходили фестивали раньше, хотим, чтобы слушатели приходили к нам в гости и тоже задавали вопросы.

Во вторник у нас в гостях Диана Арбенина. В среду, 3 июля, Сергей Галанин, «СерьГа». В четверг — Андрей Дроздов, библиотекарь центра Анны Ахматовой, в пятницу, 5 июля, Михаил Пореченков. Кстати, любой желающий может прийти в бар и сфотографироваться с любимым артистом, ведущим. Мы открыты для общения.

— Зрители и слушатели Москвы отличаются от публики Санкт-Петербурга?

— С одной стороны, Санкт-Петербург и Москва — совершенно разные города. Нельзя сказать, что какой город «более рок-н-ролльный», у каждого своя музыкальная атмосфера. Питер — город интеллигентов, в то же время какой-то непредсказуемый. Москва вообще «безбашенная» в хорошем смысле этого слова. С другой стороны, у нас общность одна. Наши слушатели любят хорошую музыку.

— Анастасия, чего особенного именно в этом фестивале?

— Это уже двадцатый фестиваль — юбилейный! Первый состоялся на Горбушке в 1999 году. С тех пор прошло много времени, масштабы разительно изменились. В этом году у нас на фестивале три сцены, а также очень насыщенная программа, не только музыкальная.

Мы понимаем, что человек не может слушать музыку 24 часа в сутки, ему нужно отдыхать. Это особенно важно, если гости приезжают с детьми. Я считаю, что так и должно быть — с каждым разом все интереснее, все ярче. В этом году после длительного перерыва появится Гарик Сукачев и представит первый концерт своего юбилейного тура GO!, «Мумий Тролль» отметит 20-летие альбома «Морская», «Би-2» закончит тур «Горизонт событий». Артистов много — на любой вкус. Просто выбирайте любимых музыкантов, смотрите, на каких сценах они выступают, приходите и слушайте.

Читателям «Вечерки» я желаю летнего рок-н-ролльного настроения. Приезжайте на рок-фестиваль, вы не пожалеете!

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