Скончалась народная артистка Надежда Чередниченко
• 18:24 • 1 июля 2019
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Надежда Чередниченко родилась 14 августа 1927 года в Богуславе
Фото: Фото из Instagram (https://www.instagram.com/p/BXsp3egjnR5/)
Союз кинематографистов России сообщает, что умерла заслуженная артистка РСФСР Надежда Чередниченко. Ей было 92 года. По информации родных, это произошло 14 июня в США.
— Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты, — написали на сайте Союза.
СПРАВКА «ВМ»
Надежда Чередниченко родилась 14 августа 1927 года в Богуславе. Окончила ВГИК , после чего стала актрисой Театра-студии киноактёра, где проработала более 30 лет.
Приняла участие в съемках кинолент: «Матрос Чижик», «Чемпион мира», «Когда поют соловьи», «Координаты неизвестны», передает РЕН ТВ.
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