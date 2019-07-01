Политический джаз Нино Катамадзе...

Трудно сейчас певице Нино Катамадзе, очень трудно. Как неизменно трудно бывает человеку, который попал в переплет... Положение Нино — это, в общем, попытка усидеть на двух стульях, что удавалось немногим. Но ведь ее можно было и вообще не совершать, вот что главное…

Напомним, на прошлой неделе звезда джаза, поклонников которой в России не счесть, выступила на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве, за что была жестко раскритикована грузинской общественностью. После этого она активно поддержала антироссийские выступления в Тбилиси и заявила, что с концертами в России выступать больше не будет. Но потом, словно одумавшись, гневный свой пост удалила. Такой вот вполне джазовый случился наворот. Критик Сергей Соседов, кстати, уверяет, что Нино написала свой пост исключительно на эмоциях, это был эдакий «крик отчаяния и боли».

Легче ли от того, что это был «крик отчаяния», и ей самой, и оскорбленным россиянам? Нет, конечно. Ей, человеку в общем приличному и серьезному, не может не быть гадко от самой себя — просто потому, что мелькнувший в Сети пост оскорбил огромное количество россиян, до этого не подозревавших ее в столь сильных чувствах. Во что им верить теперь — в ее искренность на сцене? Но вряд ли это после такого демарша возможно. А усугубляется гадливость ситуации тем, что прежде на концертах Нино и намека на ненависть к России не было. Даже, скорее, наоборот, процветали на них ювелирно исполняемый джаз и взаимная со зрителями любовь.

Да и нет ее, этой ненависти, я думаю, на самом деле. Откуда ей взяться? Ну не ломала же себя через колено прекрасная Катамадзе, много лет собиравшая залы именно тут, в России, не через не могу же пела, потрясая всех отдачей и эмоциями? Просто в данный момент победило импульсивное желание как-то извернуться, не потерять лица на родине, в Грузии, но и не лишиться зрителей и гонораров в России, где Нино всегда любили. Давно любили, преданно…

На прошлой неделе звезда джаза, поклонников которой в России не счесть, выступила на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве, за что была жестко раскритикована грузинской общественностью Фото: Агенство городских новостей «Москва»

Вопрос о взаимопроникновении искусства и политики возникает в мире все чаще, а уж на руинах постсоветского пространства — тем паче. Конечно, хорошо, когда служение музам — выше всего, над ситуацией. Да так и должно быть. Но так не получается или получается не всегда. И в этом смысле без гнильцы оказались, на мой взгляд, те украинские исполнители, которые в прошлом году открыто заявили при наличии известной конфликтной ситуации, что не будут отказываться от концертов в России, а на Евровидение «баллотироваться» не будут, чтобы их выступления не оказывались разменной монетой при сдаче больших политических карт.

Вот и у Нино, родившейся в 1972 году, по сути, две родины — и Грузия, и СССР, в который эта страна тогда входила. Ничего плохого от России за годы жизни она не видела. И не извинившись за эмоциональный всполох, может потерять гораздо больше, чем любители джаза в ее лице.

В глубине души я понимаю ее внутреннее смятение. Ситуация потребовала определиться, причем еще недавно этого определения не требовалось абсолютно. Мы радовались постепенному восстановлению отношений: появлению полузабытых, но искренне любимых голосов, той же Нани Брегвадзе. Вот на днях на Шанхайском международном фестивале Гран-при жюри и «Золотой кубок» достались российско-грузинскому фильму «Вдох-Выдох»… Да и всегда в итоге выигрывали люди с позицией — такой ли, иной, но принципиальной. А в метании туда-сюда позиции нет, есть попытка угодить всем, что не удавалось еще никому.

Оттого и гадко. Да и репутация такая штука — нарабатывается годами, а теряется за миг. Трудно Нино. Очень жаль.

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