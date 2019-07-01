Автостраховщики поддержали персонализацию ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержал введение индивидуальных тарифов по ОСАГО. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в пресс-службе организации.
— РСА поддерживает индивидуализацию тарифа по ОСАГО, в результате которой безаварийные водители будут платить за полис меньше, а аварийные — больше, — говорится в сообщении.
В Союзе отметили, что в случае принятия соответствующего закона тарифы станут более справедливыми и будут мотивировать водителей к безопасной езде. В свою очередь, либерализация тарифов поспособствует росту конкуренции между страховыми компаниями, и, как следствие, средние цены на ОСАГО снизятся, передает агентство городских новостей «Москва».
Как сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, законопроект о либерализации ОСАГО будет рассмотрен кабмином в четверг, 4 июля, передает ТАСС. Он предполагает изменение формулы расчета стоимости ОСАГО. Теперь при определении цены страхового полиса предлагается учитывать качество вождения каждого автомобилиста и нарушения правил дорожного движения. Ранее в поддержку законопроекта высказывался глава МВД Владимир Колокольцев.
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