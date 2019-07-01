Минобороны: Черноморский флот контролирует корабли НАТО на учениях Sea Breeze
• 19:10 • 1 июля 2019
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Учения Sea Breeze 2019 пройдут в северо-западной части Черного моря с 1 по 12 июля
Фото: Скриншот с видео Youtube
Черноморский флот России контролирует действия военных кораблей НАТО на учениях Sea Breeze 2019, чтобы вовремя среагировать в случае возникновения внештатных ситуаций. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Учения Sea Breeze 2019 пройдут в северо-западной части Черного моря с 1 по 12 июля. В них принимают участие авиация и корабли США и ряда стран Европы и Азии, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о заходе военного эсминца США в акваторию Черного моря для участия в учениях. За ним также было организовано слежение.
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