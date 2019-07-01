Боевой снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Москве
• 19:15 • 1 июля 2019
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Боевой припас нашли во время проведения работ
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»
Снаряд времен Великой Отечественной обнаружили на стройке в Москве. Площадка располагается на севере столицы — на Ленинградском шоссе.
Боевой припас нашли во время проведения работ.
— По адресу: Ленинградское шоссе, 58, при проведении земляных работ на строительной площадке был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, не представляющий опасности, — сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» дежурный офицер пресс-службы МЧС столицы.
Силами сотрудников центра «Лидер» снаряд изъят для дальнейшей утилизации.
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