Россиянка на резиновой лодке нарушила финскую границу
• 19:46 • 1 июля 2019
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После задержания женщину депортируют на родину
Фото: пресс-служба СК России по Москве
Гражданка России задержана сотрудниками финской погранохраны за нарушение границы Северной Карелии. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщила пресс-служба пограничной охраны Финляндии.
— Управление погранохраны по Северной Карелии утром 1 июля задержало на озере Пюхяярви гражданку России на резиновой лодке, — говорится в сообщении.
Проведенный дыхательный тест показал, что женщина употребляла алкоголь. Кроме того, при ней не было удостоверяющих личность документов.
Пограничники связались с российскими властями в городе Суоярви. Женщине грозит депортация на родину, передает ТАСС.
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