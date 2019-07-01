Александр Петров рассказал о работе с Люком Бессоном
В столичном кинотеатре «Москва» проходит премьера новой картины голливудского режиссера Люка Бессона «Анна». Российский актер Александр Петров, сыгравший в ленте эпизодическую роль, рассказал, как ему работалось с одним из самых узнаваемых режиссеров современного кино.
— Для Бессона главный человек на площадке — это актер, — утверждает Петров. — Удивительно, но он безусловно понимает русскую душу. Это невероятный опыт, очень ценный. Я почти месяц ждал его звонка. Это лишь маленький шажок в моей карьере, но я очень рад этой возможности.
Предстоящий художественный фильм режиссера Люка Бессона «Анна» рассказывает о бедной девушке, которая решает завербоваться в ряды ВМФ СССР. В главных ролях — Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мерфи.
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