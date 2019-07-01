Крымский депутат назвал источники сообщений о дорогом отдыхе на полуострове

Сообщения о дорогом отдыхе в Крыму распространяют компании, предоставляющие туристические услуги за границей. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Он назвал эти сообщения вбросами с целью сформировать у россиян мнение, что отдых в Крыму дорогой, и переориентировать их на иностранные курорты.

— Те цифры, которые приводятся по отдыху в Крыму и за границей, можно сравнивать, но там очень сильно лукавят. Это первая волна саморекламы этих компаний, — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что стоимость отдыха зависит от того, как происходит бронирование номера в гостинице — самостоятельно или через турагентство, передает РИА Новости.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Крымские цены кусаются

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Екатерины Головиной:

Крымские цены кусаются. К такому выводу пришел один из гостиничных агрегаторов, опубликовавший обзор цен на отели полуострова и зарубежья. Так, три звезды в Алуште оказались в три раза дороже, чем в Аланье (6000 — 2000 в пользу Турции) (далее...)

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