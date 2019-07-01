Кадыров назвал нападение на полицейских «западным новшеством»
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей официальной странице в социальных сетях заявил, что нападение с ножом на полицейских — это западное новшество, пришедшее в Россию.
По словам политика, на территории нашей страны «такой практики никогда не было».
— В России никогда не было практики нападения с ножом на правоохранителей. Это новшество западных стран, экспортированное в РФ. Они пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и держать граждан в постоянном напряжении, — пишет Кадыров в своем официальном Telegram-канале.
Глава Чечни подчеркнул, что за такими «попытками» последует незамедлительная и чувствительная реакция. По его словам, в отношении тех, кто выбирает путь террора, будут приняты в высшей степени жесткие ответные меры, насколько это позволяют законы РФ.
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