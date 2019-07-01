Лидер «Океана Эльзы» объяснил свои слова о российском Крыме

Украинский музыкант и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в понедельник, 1 июля, заявил, что оговорился, когда назвал Крым российским на митинге в Харькове.

Ранее во время митинга в рамках агитационного тура в поддержку созданной им политической партии «Голос» Вакарчук оговорился и назвал Крым российским.

— Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен, — сказал он.

Позже музыкант заявил, что его партия не торгует целостностью и государственностью Украины, а его оговорку пытаются использовать в политических махинациях.

— Крым украинский. Россия — агрессор и захватчик. Наши люди в Крыму и на оккупированной части Донбасса — это наши люди, и мы их обязательно вернем вместе с нашими землями, — заявил Святослав Вакарчук изданию «Обозреватель».

Святослав Вакарчук родился в 1975 году. Возглавляемая им партия «Голос» намерена участвовать в выборах в Верховную раду. Они пройдут 21 июля.

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