Великобритания пригрозила Ирану выходом из ядерной сделки
• 22:19 • 1 июля 2019
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Джереми Хант
Фото: Скриншот c видео YouTube-канала The Telegraph
Великобритания выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в случае, если Иран будет нарушать условия соглашения. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант.
— Если Иран разорвет эту сделку, мы также из нее выйдем, — сказал Хант в интервью телеканалу Sky News.
СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН в 2015 году. Соглашение ограничивало иранские ядерные разработки в обмен на отмену санкций ООН.
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