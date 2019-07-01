Спасатели вытащили пьяного мужчину из воды на северо-западе Москвы
• 22:24 • 1 июля 2019
Поделиться:
0
doc761b3sdpvwh1ngw5h36i
Нетрезвого гражданина вытащили спасатели поисково-спасательной станции «Кировская»
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
Столичные спасатели вытащили тонущего пьяного мужчину из Москвы-реки на северо-западе города. Трагедия едва не произошла 1 июля.
Нетрезвого гражданина вытащили спасатели поисково-спасательной станции «Кировская». Они обнаружили тонущего мужчину во время патрулирования территории.
— В 20:00 с поверхности воды Москвы-реки был спасен мужчина с признаками алкогольного опьянения. Спасенному была оказана первая помощь. От дальнейшей помощи медиков он отказался, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение от пресс-службы столичного главка МЧС РФ.
Уточняется, что инцидент произошел в 15 метрах от береговой линии.
Читайте также: Столичные спасатели вытащили из воды 48 человек с начала лета
22:351 июля 2019
22:191 июля 2019
22:001 июля 2019
20:571 июля 2019
20:501 июля 2019
20:141 июля 2019
20:121 июля 2019
19:571 июля 2019
19:461 июля 2019
19:361 июля 2019
18:501 июля 2019
18:471 июля 2019
18:241 июля 2019
18:221 июля 2019
18:171 июля 2019
18:111 июля 2019
17:591 июля 2019
16:511 июля 2019
16:471 июля 2019
16:231 июля 2019
16:101 июля 2019
15:571 июля 2019
15:501 июля 2019
15:351 июля 2019
15:171 июля 2019
15:141 июля 2019
15:141 июля 2019
14:201 июля 2019
14:201 июля 2019
13:541 июля 2019
13:341 июля 2019
13:311 июля 2019
13:311 июля 2019
13:201 июля 2019
12:591 июля 2019
12:521 июля 2019
12:491 июля 2019
12:241 июля 2019
12:121 июля 2019
12:101 июля 2019
12:041 июля 2019
11:521 июля 2019
11:461 июля 2019
11:451 июля 2019
11:151 июля 2019
11:101 июля 2019
11:061 июля 2019
10:511 июля 2019
10:361 июля 2019
10:011 июля 2019
09:561 июля 2019
09:561 июля 2019
09:311 июля 2019
09:281 июля 2019