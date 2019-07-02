Турция может начать закупку российских истребителей
В случае, если США откажутся поставлять в Турцию истребители F-35, страна может начать закупать российские самолеты. Об этом сообщает Bloomberg.
На данный момент Турция готовится к введению санкций со стороны Вашингтона, закупая запчасти к закупленному из США вооружению и рассматривая закупку самолетов у России. Уточняется, что причиной дополнительных санкций может стать факт приобретения у РФ комплексом С-400. В Вашингтоне опасаются, что в случае получения Турцией F-35 и C-400 радары российских систем получат возможность обнаружения американских истребителей.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прибытие в страну С-400 ожидается в течение 10 дней.
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