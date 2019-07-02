Необычные мумии обнаружили археологи у подножия пирамиды в Египте
Группа археологов из Польши обнаружила десятки необычных мумий у подножия пирамиды Джосера в Египте, являющейся старейшей в мире. Находки были обнаружены во время исследования траншеи под названием Сухой ров, символизирующей священную область вокруг постройки.
Найденные мумии были погребены прямо в песке, в украшенных несвойственной египтянам росписью гробах. В частности, на них были обнаружены несколько изображений древнеегипетского бога Анубиса несвойственного традиции синего цвета — обычно он изображался в виде шакала или человека с головой шакала черного цвета, передает издание Science in Poland.
Подчеркивается, что большинство найденных мумий были подвергнуты только частичному бальзамированию из нескольких процедур, а не всему процессу.
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