Счетная палата назвала количество объектов незавершенного строительства
К началу текущего года в России зафиксировано 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС). Соответствующие цифры предоставили эксперты Счетной палаты России. Данные были опубликованы на официальном сайте ведомства.
Среди рассматриваемых объектов представлены в том числе объекты социальной инфраструктуры, такие как детские сады, школы и кампусы университетов.
— К началу 2019 года в эти ОНС вложено 4,048 триллиона рублей бюджетных средств (с учётом текущего строительства), — указано на сайте Счетной палаты РФ.
В ведомстве сообщили, что в связи со сложившейся ситуации на имя президента России Владимира Путина будет составлено письмо, в котором глава государства будет проинформирован о проблемах, существующих в указанной сфере.
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