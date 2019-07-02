Врач дал женщинам рекомендации по ношению обуви
Женщинам не рекомендуется в течение дня менять кроссовки на шпильки, а также часто носить каблуки и платформу. Это может стать причиной возникновения микронадрыва связок и возникновения стресса в организме. Соответствующими рекомендациями поделился главный специалист по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе.
— Обувь оказывает существенное воздействие на состояние стоп, которые, в свою очередь являются сложным анатомическим образованием, влияющим на состояние человека в целом. Таким образом, от того, насколько удобно стопе, зависит здоровье опорно-двигательного аппарата, сосудов, внутренних органов и организма, — рассказал врач.
Зураб Орджоникидзе подчеркнул, что абсолютно подходящей каждой женщине и безвредной обуви не существует. Тем не менее, желательно чередовать разные ее виды, а также делать специальную гимнастику для ног. Полезно будет также иногда осуществлять прогулки босиком по комфортной поверхности.
Кроме того, врач дал несколько рекомендаций по выбору обуви. По его словам, не стоит покупать узкие туфли-лодочки, обувь с твердым задником, туфли на платформе и балетки, передает РИА Новости.
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