Безработный зарезал знакомого на почве ссоры в квартире на севере Москвы
Сотрудники полиции задержали безработного мужчину, подозреваемого в убийстве молодого человека и нападении на пенсионера в квартире на севере Москвы. В ГУ МВД по столице «Вечерней Москве» подтвердили факт задержания предполагаемого убийцы.
Уточняется, что инцидент произошел 1 июля, в понедельник. В органы поступило заявление о ножевом ранении по адресу: улица Флотская, дом №18. Прибывшие на место сотрудники правопорядка обнаружили тело 26-летнего мужчины без признаков жизни. По данным следствия, погибший проживал в апартаментах.
Собственник квартиры — 58-летний пенсионер — также был найден на месте в шоковом состоянии с колото-резаным ранением плеча. Его доставили в больницу для оказания помощи.
Вскоре полиции удалось схватить гражданина 1974 года рождения, который, как выяснилось, атаковал людей на почве ссоры.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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