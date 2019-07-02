Неизвестные в масках избили и ограбили менеджера ресторана в поселке Щапово
Четверо неизвестных в масках избили менеджера ресторана и похитили мобильный телефон и ключи от иномарки в поселении Щаповское. О происшествии «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД по столице.
Сообщение о нападении было получено сотрудниками правопорядка вечером 1 июля, в понедельник. Прибыв в поселок Щапово, полиция выяснила, что четверо злоумышленников в матерчатых масках встретили 57-летнего менеджера ресторана и атаковали его. После избиения они отобрали мобильный телефон и ключи от иномарки. Затем преступники скрылись.
Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания помощи. В настоящий момент следствие проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.
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