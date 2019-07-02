Искалеченная мужем Маргарита Грачева возвращается к нормальной жизни
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти обеих рук, постепенно возвращается к нормальной жизни. Женщина продолжает проходить реабилитацию, пишет книгу, участвует в фотосессиях.
В книге девушка планирует рассказать о проблемах домашнего насилия.
— Надеюсь, ее прочитает какая-то девушка и уйдет от мужа-тирана, — отметила Маргарита в интервью «360».
В ближайшее время для женщины должны сделать новый протез. Его изготовят в России, но с иностранными компонентами.
Маргарита Грачева также рассказала, что в июле планирует поехать в Санкт-Петербург на реабилитацию. В рамках реабилитации она стала заниматься дайвингом и уже прошла стадию погружений в бассейне.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Не понимаю, что у этих мужчин в голове
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Анны Московкиной
Эта новость заставила меня буквально задохнуться от возмущения: отрубивший жене руки в лесу под Серпуховом Дмитрий Грачев написал из колонии письмо, общий смысл которого заключается в его непонимании того, за что же его приговорили к 14 годам (далее...)