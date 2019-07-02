Столицей Всемирной летней универсиады 2023 года стал Екатеринбург
Исполком Международной федерации университетского спорта выбрал столицу для проведения Всемирной летней универсиады 2023 года. Решение было принято в пользу Екатеринбурга.
Отметим, что заявку данного города в Неаполе представляли министр спорта России Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и глава Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов. Об этом пишет ТАСС.
В прошлый раз РФ принимала летнюю Универсиаду в 2013 году в Казани. До этого Москва была организатором мероприятия лишь в 1973 году.
Летняя Универсиада 2019 года состоится в Неаполе (Италия) с 3 по 14 июля, а в 2021 году — в Чэнду (Китай).
В программу универсиад включены 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.
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