Маргарита Симоньян обратилась к Владимиру Зеленскому на украинском языке

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на его родном языке.

В своем микроблоге журналистка призвала президента оказать помощь в освобождении руководителя портала РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского.

— Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это, — написала Симоньян в Telegram на украинском языке.

Ранее защита Вышинского заявила, что следующее заседание суда по его делу состоится 3 июля. Не исключено изменение меры пресечения. Адвокат рассчитывает на смягчение приговора до домашнего ареста.

Напомним, что руководителя портала РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского заключили под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и в государственной измене. В рамках соответствующей статьи Вышинского могут лишить свободы на 15 лет. 17 мая он был арестован Херсонским городским судом.

В ходе одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину и заявил, что намерен отказаться от украинского гражданства.

Лидер РФ назвал ситуацию беспрецедентной и отметил, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную деятельность и осуществление его журналистской функции».

В свою очередь Москва направила Киеву ноты протеста с требование прекратить насилие над представителями прессы.

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