Продюсер Загорский упрекнул Романа Жукова в «откупе» от семьи умершего коллеги
• 14:20 • 2 июля 2019
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Валерий Долженко успел выпустить более 20 альбомов
Фото: Скриншот с видео
Продюсер Андрей Загорский в интервью Nation News напомнил о забытом многими поклонниками и коллегами звезде поп-сцены 90-х Валерии Долженко.
Солист группы «Шан-Хай» скончался полгода назад. Андрей Загорский отметил, что на прощание с музыкантом почти никто не пришел, многие сослались на наличие других дел.
Особенно Загорского возмутило поведение композитора Романа Жукова, который решил «откупиться» от семьи умершего.
— Рома Жуков только тысячу рублей отправил вдове, имея свой клуб. Тысячу рублей на похороны с человеком, с которым бок о бок работал! — заявил продюсер.
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