Турагентства открыли «паломнические туры» с посещением могилы Началовой

Компании, устраивающие туристические прогулки, нашли новый способ заработка, когда ввели в свои маршруты «паломнические туры».

Все заинтересовавшиеся теперь смогут через специальные агентства посещать могилу Юлии Началовой. В подарок клиентам организаторы раздадут фотографии певицы.

Туроператоры заявляют, что эти фото можно «зарядить» особой энергетикой на месте захоронения.

— Конечно, поездкой только на Троекуровское кладбище мы не ограничиваемся. В рамках однодневного посещения Москвы мы предлагаем клиентам поклониться мощам святой Матроны Московской в Покровском женском монастыре. Не менее важна для христианских паломников могила преподобной угодницы, которая находится на Даниловском кладбище — там сейчас установлена часовня, — сообщил организатор одной из компаний.

Продажа билетов на такие экскурсии началась с июля. В середине месяца первые желающие совершат так называемый паломнический тур.

Туроператоры объяснили, что посещение могилы Юлии Началовой приходится на конец программы.

— Она, конечно, не святая, никто ее не канонизировал, но люди почему-то верят, что она творит чудеса, и обращаются к ней за помощью, — пояснили организаторы одной из экскурсий.

Ажиотаж вокруг сверхъестественных сил, окружающих место захоронения Началовой, вспыхнул из-за историй о том, что на кресте могилы появились капли влаги.

Поклонники скончавшейся знаменитости решили, что это место обладает особой энергетикой и силой. Некоторые стали верить, что человек, страдающий каким-либо недугом, может излечиться, сходив на могилу певицы. Об этом сообщает Рамблер.

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