РЖД опровергли информацию об увольнении начальника Рижского вокзала из-за Пугачевой
• 16:12 • 2 июля 2019
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Информация об увольнении начальника Рижского вокзала не соответствует действительности
Фото: Пресс-служба РЖД
РЖД опровергли информацию об увольнении начальника Рижского вокзала из-за проехавшего по платформе автомобиля певицы Аллы Пугачевой. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в пресс-службе компании.
Информация об увольнении начальника вокзала появилась ранее в социальных сетях.
— Информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении пресс-службы. Об этом передает РИА Новости.
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, что Пугачева едет по перрону Рижского вокзала на автомобиле с личным водителем и, выйдя из машины, отправляется в вагон поезда. По данному факту РЖД была организована проверка действий сотрудников вокзала.
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