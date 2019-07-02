Персональный перрон Примадонны

Вы про нее забыли? Так она напомнит! В Сети появилось видео роскошного автомобиля, на котором Алла Пугачева едет по перрону Рижского вокзала, чтобы пересесть в личный вагон поезда. Вообще-то ездить по перрону, пусть и грузовому, разрешается только в исключительных случаях. И РЖД уже ведут проверку. Начальнику Рижского вокзала придется объясняться. Но дело сделано: 70-летняя примадонна снова в новостном топе.

Очень забавная реакция на ролик поступила от наших «селебрити». Звезда кабаков Люба Успенская, например, глубокомысленно заметила, что, дескать, такой способ посадки в поезд связан «с безопасностью» Пугачевой. Ну а как же! Украдут Аллу Борисовну, не иначе! Она ведь наше национальное достояние...

Дела у Пугачевой не сказать чтобы очень хорошо. Она с великим трудом провела концерт в Государственном Кремлевском дворце в апреле этого года. Помните, как его организаторы просили 40 миллионов рублей у потенциальных спонсоров — «Вертолетов России»? Своих средств, как видно, не хватало — понадобились наши, бюджетные. А вот шикарный автомобиль и свой вагон в поезде — вынь да положь! И чтоб по перрону, да на авто, а не рядом со смердами с чемоданами.

«Что бы ни говорили, лишь бы говорили», — сказала сама Пугачева лет 30 назад и с тех пор следует своему же принципу Фото: Фото из «Инстаграм» (@alla_pugacheva_forum)

Впрочем, осуждать Пугачеву я и не думаю. Она как раз все очень правильно делает. Звезда всегда должна оставаться звездой. Пусть тебе 70, пусть здоровье никакое (певица сама на него честно жалуется), но фасон держать надо. «Что бы ни говорили, лишь бы говорили», — сказала сама Пугачева лет 30 назад и с тех пор следует своему же принципу. Браки с мужчинами, про которых говорят всякое, бесконечные прощальные туры, материнство в 60 «с хвостиком» — певица действительно умеет о себе напомнить, да еще как! Казалось бы, ну что можно выжать из образа вечной брошенки, который она создала в своих песнях?! Оказывается, можно. Много!

Смущает ровно одно: других звезд у нас нет. Над Пугачевой можно сколько угодно смеяться, называть бабушкой, но ткните пальцем в кого-нибудь еще? А вот как-то и не в кого. Нет у нас своих великих дедушек, вроде Пола Маккартни или Мика Джаггера. Нет вечно актуальной Мадонны. Никогда не было своего Элвиса Пресли и двусмысленного Майкла Джексона. Одна Пугачева на старости лет за всех и отдувается. Она вам не нравится? Ну я тоже не особый поклонник. Но другой звезды мы, к сожалению, не заслужили. Давайте сплетничать о том, что есть. Алла Борисовна не даст о себе забыть, молодец!

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