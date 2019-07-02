Минобороны сообщило о гибели 14 моряков при пожаре на глубоководном аппарате
• 16:39 • 2 июля 2019
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Аппарат находится в Североморске
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
14 моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах в понедельник, 1 июля. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Аппарат предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России и находится в Североморске. Пожар возник во время проведения батиметрических измерений. В результате 14 моряков-подводников погибли из-за отравления продуктами горения.
Благодаря действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Расследование проводит главнокомандующий ВМФ, передает ТАСС.
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