Виталий Милонов поддержал идею проверять школьников на наркотики
Депутат Виталий Милонов в комментарии ФАН заявил, что полностью поддерживает идею проверять школьников на наркотики. По его словам, это позволит контролировать проблему подростковой наркомании.
Ранее с подобной инициативой выступило Министерство здравоохранения, предложив внести изменения в порядок проведения медосмотров школьников и студентов. Подобные проверки позволят на ранней стадии выявлять факты употребления запрещенных препаратов и принимать необходимые меры, сообщает Nation News.
Виталий Милонов подчеркнул, что родители не должны иметь право отказаться от проведения подобного тестирования.
По мнению Милонова, подобное тестирование должны проходить дети с 10 лет, так как начальный возраст употребления наркотиков сильно снизился в последнее время.
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