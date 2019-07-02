Актер, сыгравший Люка Скайуокера, рассказал подробности новых «Звездных войн»
• 16:58 • 2 июля 2019
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Один из пользователей Twitter обратился к артисту с просьбой описать картину «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в трех словах
Фото: Кадр из фильма «Звездные войны: Последние джедаи»
Американский актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, намекнул фанатам на сюжет нового фильма.
Один из пользователей Twitter обратился к артисту с просьбой описать картину «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в трех словах.
— Мой последний эпизод, — лаконично ответил Хэмилл.
My final episode. https://t.co/wZFuPCnimG— Mark Hamill (@HamillHimself) 30 июня 2019 г.
Ожидается, что девятый эпизод подытожит историю Скайуокеров и даст ответы на многочисленные вопросы фанатов по этой вселенной. В мире премьера фильма состоится 18 декабря 2019 года, в России — днем позже.
Ранее гендиректор компании Walt Disney Роберт Айгер заявил, что «Звездные войны» уйдут на небольшой перерыв после девятого эпизода.
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