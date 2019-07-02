Россия внесла взнос в бюджет Совета Европы
• 17:45 • 2 июля 2019
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Россия выполнила свое обещание, данное ранее при условии восстановления в полном объеме ее прав в ПАСЕ
Фото: официальная страница ПАСЕ в Facebook @ParliamentaryAssembly
Россия выплатила взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) за 2019 год. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген.
— Подтверждаю вам, что Россия внесла свой взнос в бюджет Совета Европы. Это выплата по всему году, — сказал он.
При этом, по словам Хольтгена, ему не известно ни время осуществления платежа, ни его размер.
Пресс-секретарь СЕ отметил, что таким образом Россия выполнила свое обещание, данное ранее при условии восстановления в полном объеме ее прав в ПАСЕ, передает ТАСС.
Напомним, 26 июня участники ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме.
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