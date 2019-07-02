Борис Моисеев уехал на отдых в Юрмалу
• 17:50 • 2 июля 2019
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Поклонники надеются, что Борис Моисеев вернется на сцену
Фото: https://www.instagram.com/p/BzWFW1wJifK/
Певец Борис Моисеев проводит отдых в Юрмале. В социальных сетях он выложил фото и видеозапись, на которых беседует со своими друзьями на природе.
— Юрмальский вечер в компании друзей, — подписал снимок Моисеев.
Поклонники пожелали артисту набраться сил и выразили надежду на его возвращение на сцену. Многие отмечают, что на отдыхе певец выглядит довольным и посвежевшим.
Напомним, что певец прекратил выступления после перенесенного инсульта. Врачи рекомендовали ему больше отдыхать, правильно питаться и отказаться от алкогольных напитков и сигарет, передает «Утро.ру».
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