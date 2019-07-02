СМИ: Моряки погибли на глубоководном аппарате атомной подлодки АС-12
• 18:02 • 2 июля 2019
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Причина трагедии не сообщается
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников, произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подводной лодки АС-12, известной как «Лошарик». Об этом во вторник, 2 июля, сообщает РБК с ссылкой на источник в силовых структурах.
Ранее Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах. Точное место происшествия неизвестно. По данным ведомства, причиной смерти моряков стало отравление продуктами горения. Причина возникновения пожара не сообщается.
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