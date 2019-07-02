Более 80 процентов автомобилей каршеринга используется в течение суток
В Центре организации дорожного движения привели статистику, связанную с использованием машин каршеринга.
Сообщение на странице ЦОДД появилось 2 июля.
— В течение суток в столице используется 81 процент от всех автомобилей каршеринга, — заявили представители организации.
В течение суток в столице используется 81% от всех автомобилей каршеринга. Всего же в городе около 19,5 тысяч машин краткосрочной аренды. Это второй показатель в мире. Ожидается, что к концу года Москва станет лидером по количеству автомобилей каршеринга. #ИТС pic.twitter.com/KnorvYKJmD— ЦОДД (@gucodd) 2 июля 2019 г.
Статистика была собрана благодаря Интеллектуальной транспортной системе (ИТС).
Представители напомнили, что московским водителям доступно более 19 тысяч машин для краткосрочной аренды.
Читайте также: ЦОДД назвал самые популярные автомобили в премиум-сегменте каршеринга