СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников
• 18:14 • 2 июля 2019
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
Военные следователи начали проверку по факту гибели 14 моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате. Об этом во вторник, 2 июля, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила представитель Следкома. Об этом говорится на сайте ведомства.
Ранее Минобороны сообщило, что в понедельник, 1 июля, во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах погибли 14 моряков-подводников. Сейчас аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Устанавливаются причины ЧП.
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