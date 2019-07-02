Владимир Путин поручил повысить зарплату пожарным
• 19:33 • 2 июля 2019
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Зарплату пожарных со следующего года повысят до 32 тысяч рублей в месяц
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии поручил правительству повысить зарплату пожарным в текущем году до 24 тысяч рублей в месяц, а со следующего года — до 32 тысяч рублей в месяц.
Срок выполнения поручения — 1 августа 2019 года. Ответственными за его выполнение назначены вице-премьер Антон Силуанов и министр по ГО и ЧС Евгений Зиничев.
Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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